Сырье покинет вагоны

Погрузка на сети ОАО РЖД в 2023 году, по прогнозам монополии, может упасть на 1,2% к уровню текущего года. Однако аналитики предполагают более глубокий спад. Так, Институт проблем естественных монополий прогнозирует, что он составит 3–4,8% с основными потерями в погрузке угля, нефтепродуктов, металлов и руды. «Infoline-Аналитика» ожидает менее глубокого снижения — на 2–4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) прогнозирует снижение погрузки на сети ОАО РЖД в 2023 году на 3–4,8%, следует из данных института, с которыми ознакомился “Ъ”. Как пояснил “Ъ” замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, основными драйверами снижения погрузки будут угольные, нефтяные, металлургические грузы и руда. Что касается погрузки нефтепродуктов, то в первом квартале 2022 года, отмечает он, наблюдались высокие показатели, в 2023 году этого не будет. Ограничения, связанные с эмбарго ЕС на российские нефть и нефтепродукты, в первую очередь повлияют на погрузку нефтепродуктов в северо-западном направлении. «Прогнозируем, что потеряем не менее 10 млн тонн погрузки нефтепродуктов»,— говорит господин Савчук.

По углю сходная ситуация: до августа 2022 года уголь хорошо продавался на экспорт, формируя высокую базу. По металлургическим грузам ожидается негативная динамика цен на мировых рынках, что вкупе с увеличением тарифной нагрузки приведет к сокращению погрузки металлургических грузов и руды. Среди экспортных направлений, отмечает господин Савчук, в основном пострадает северо-западное.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что прогноз погрузки 2023 года сформирован со снижением на 1,2% к уровню 2022 года (по итогам 2022 года прогноз предусматривает снижение на 5%, до 1,218 млрд тонн.— “Ъ”). «Размер грузовой базы рассчитан на основе прогнозов профильных министерств, а также заявок грузоотправителей с учетом высокой доли неопределенности и закладываемых ими рисков»,— поясняют там. Согласно инвестпрограмме ОАО РЖД на 2023 год, основное снижение должно прийтись на уголь, погрузка которого упадет на 8,3% в целом и на 12,7% в экспортном сообщении. При этом ожидается не падение, а рост погрузки нефтепродуктов (на 1,3%) при сокращении их вывоза за рубеж на 1,1%, компенсированном ростом перевозок во внутреннем сообщении на 2,8%. По металлургическим грузам и руде динамика обратная: ожидаются общее снижение (на 2,4% по металлургическим грузам и на 0,1% по руде), рост перевозок на экспорт (на 4,1% и 7,8% соответственно) при падении погрузки внутри страны (на 6,3% и 1,5%).

ИПЕМ также предполагает снижение выпуска вагонов в 2023 году. По прогнозам института, производство вагонов в 2022 году составит около 51 тыс. единиц, в 2023-м же оно упадет до 43–48 тыс. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров придерживается более оптимистичного прогноза. Он отмечает, что у крупнейших вагоностроителей производственная программа первого полугодия 2023 года уже сверстана на уровне 4,5–5 тыс. вагонов в месяц. «Даже с учетом сокращения закупок во втором полугодии мы выходим на уровень 46–50 тыс. единиц с базовым прогнозом свыше 48 тыс., что соответствует уровню 2022 года»,— отмечает он, говоря, что уровень 51 тыс. вагонов по итогам 2022 года представляется ему труднодостижимым, поскольку по итогам десяти месяцев выпуск составил 39,7 тыс. единиц, производственные мощности УВЗ из-за роста оборонного заказа ограниченны, а ОВК лишь постепенно наращивает выпуск после простоя, вызванного дефицитом кассетных подшипников.

Что касается погрузки, то у «Infoline-Аналитики» несколько более оптимистичный прогноз, чем у ИПЕМ, предполагающий снижение на 2–4% по итогам 2023 года. «Основной фактор риска — нефтяные грузы: непонятно, как эмбарго повлияет на загрузки НПЗ и производство нефтепродуктов,— говорит господин Бурмистров.— Также узким местом является погрузка угля на экспорт в условиях жестких экспортных ограничений на Восточном полигоне». При этом, по его мнению, сохраняется потенциал роста по строительным грузам, особенно по песку и щебню, в том числе в связи с ростом поставок в ДНР, ЛНР и Запорожскую область, по зерновым грузам, по контейнерному экспорту, а также перевозке грузов для вооруженных сил РФ.

Наталья Скорлыгина