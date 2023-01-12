Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 80 тыс. жителей Дагестана вновь остались без света из-за непогоды

Число жителей Дагестана, которых из-за непогоды коснулись отключения электричества, превысило сегодня, 12 января, 80 тыс. человек. Об этом сообщило минэнерго республики со ссылкой на данные компании «Дагэнерго». Основная доля отключений пришлась на Бабаюртовский, Новолакский и Кумторкалинский районы.

Как сообщал «Ъ», ситуация с подачей электроэнергии потребителям ухудшилась в республике из-за сильного ветра и снегопада, начавшихся днем 10 января. Вчера количество потребителей, оставшихся без света, приблизилось к 70 тыс.

Сегодня утром компания «Россети Северный Кавказ» сообщила о том, что энергетикам удалось возобновить электроснабжение 95% потребителей, оставшихся накануне без света.

«За сутки проведения аварийно-восстановительных работ энергетики вернули свет в 23,5 тыс. домовладений и многоквартирных домов. Восстановлено 90 высоковольтных линий электропередачи основной сети 6–10 кВ из 110 поврежденных»,— говорилось в сообщении.

Однако ухудшение погодных условий спровоцировало новые и повторные технологические нарушения на энергообъектах. Максимальная скорость шквалистого ветра сегодня увеличилась до 28 м/с (в среду порывы ветра достигали показателей 15–20 м/с), что затрудняет процесс восстановления энергоснабжения.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...