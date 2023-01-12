Более 80 тыс. жителей Дагестана вновь остались без света из-за непогоды

Число жителей Дагестана, которых из-за непогоды коснулись отключения электричества, превысило сегодня, 12 января, 80 тыс. человек. Об этом сообщило минэнерго республики со ссылкой на данные компании «Дагэнерго». Основная доля отключений пришлась на Бабаюртовский, Новолакский и Кумторкалинский районы.

Как сообщал «Ъ», ситуация с подачей электроэнергии потребителям ухудшилась в республике из-за сильного ветра и снегопада, начавшихся днем 10 января. Вчера количество потребителей, оставшихся без света, приблизилось к 70 тыс.

Сегодня утром компания «Россети Северный Кавказ» сообщила о том, что энергетикам удалось возобновить электроснабжение 95% потребителей, оставшихся накануне без света.

«За сутки проведения аварийно-восстановительных работ энергетики вернули свет в 23,5 тыс. домовладений и многоквартирных домов. Восстановлено 90 высоковольтных линий электропередачи основной сети 6–10 кВ из 110 поврежденных»,— говорилось в сообщении.

Однако ухудшение погодных условий спровоцировало новые и повторные технологические нарушения на энергообъектах. Максимальная скорость шквалистого ветра сегодня увеличилась до 28 м/с (в среду порывы ветра достигали показателей 15–20 м/с), что затрудняет процесс восстановления энергоснабжения.

Юлия Рыбина, Махачкала