Непогода оставила без света около 70 тыс. жителей Дагестана

Сильный ветер и снегопад, начавшиеся днем 10 января, вызвали отключения электроэнергии более чем в 40 населенных пунктах Дагестана. По распространенному утром в среду сообщению пресс-службы республиканского минэнерго, без света остались 60 тыс. человек. Чуть позже эта цифра выросла почти до 70 тыс.

С семи часов утра, сообщила пресс-служба «Дагэнерго», энергетики были переведены на особый режим работы.

Порывы ветра сегодня, 11 января, достигали скорости 15–20 м/с. В зоне особого риска оказались Махачкала, а также Каякентский, Дербентский, Хасавюртовский, Кумторкалинский и Шамильский районы республики. Для ликвидации последствий непогоды были мобилизованы 30 бригад энергетиков.

К 17:00 мск, сообщила пресс-служба северокавказских «Россетей», было восстановлено энергоснабжение 55% оставшихся без света потребителей.

В середине дня количество аварийно-восстановительных бригад было увеличено до 40 (160 энергетиков, 70 единиц спецтехники).

Процесс восстановления энергоснабжения и проведение работ затруднены из-за ухудшения погодных условий, сообщили в «Россетях». Главное управление МЧС Дагестана предупредило, что 12–13 января в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 28 м/с.

Юлия Рыбина, Махачкала