Взятка вышла с превышением

В Иркутской области бывший сотрудник патрульно-постовой службы Игорь Дюбенко приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. руб. за вымогательство взятки в размере 30 тыс. руб. Суд установил, что летом 2021 года полицейский остановил на федеральной трассе местного жителя для проверки документов, после чего забрал водительское удостоверение, а затем вымогал деньги за его возврат. Защитник осужденного намерен обжаловать приговор, он считает, что его строгость не соответствует тяжести преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ангарский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Дюбенко, занимавшего в 2021 году должность сотрудника патрульно-постовой службы в РЭО ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу. Решением суда он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки путем вымогательства через посредника (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему присужден штраф в размере 600 тыс. руб. и запрещено занимать должности в силовых структурах в течение четырех лет после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Суд установил, что в июне 2021 года в вечернее время сотрудник ППС остановил для проверки документов автомобиль местного жителя и забрал его водительское удостоверение. Впоследствии за возврат документа через посредника стал вымогать у потерпевшего денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Он звонил мужчине и отправлял ему текстовые сообщения, угрожая возможным привлечением к административной ответственности и лишением прав на управление легковым транспортом»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

В начале июля потерпевший согласился на передачу взятки, после получения которой Дюбенко был задержан сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области, в дальнейшем он был уволен.

Как сообщили „Ъ“ в СУ СКР по Иркутской области, следствие установило, что бывший полицейский остановил автомобиль на федеральной трассе «Сибирь», на участке между Ангарском и Иркутском, в сторону которого водитель направлялся вместе с семьей. Владелец машины якобы подозревался в вождении в нетрезвом виде, однако впоследствии «наличие данных нарушений не было доказано». В ведомстве также отметили, что посредник, участвовавший в вымогательстве взятки, не являлся сотрудником органов, и в отношении него «уже принято процессуальное решение».

Адвокат осужденного экс-полицейского Наталья Чемезова в разговоре с „Ъ“ назвала приговор жестким, неоправданным и неожиданным. «Такие сроки дают по тяжким преступлениям, в данном случае содеянное не соответствует приговору. Вместе с моим подзащитным мы намерены добиваться его пересмотра в части как квалификации деяния, так и срока наказания»,— подчерк­нула госпожа Чемезова. По ее словам, бывший сотрудник ГИБДД, взятый под стражу в зале суда, «свою вину признает лишь частично».

По версии защиты, вменяемое Игорю Дюбенко вымогательство взятки основано на показаниях потерпевшего, которые «не подтверждаются всей совокупностью доказательств». Кроме того, адвокат рассчитывает на снисхождение вышестоящей судебной инстанции, так как ее подзащитный ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, не представляет опасности для общества, а на попечении его супруги остаются дети дошкольного возраста (двух и четырех лет).

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года в Приангарье были задержаны пятеро сотрудников ГИБДД по Иркутской области, подозреваемые в регулярном получении взяток от представителей структур, связанных с лесным бизнесом, за беспрепятственный проезд лесовозов через пост ДПС. Для их задержания была организована спец­операция Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ России. По данным следствия, полицейские на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 год, получали взятки от представителей лесных предприятий. Общий размер незаконно полученного вознаграждения оценивается в 5 млн руб., суммы в адрес сотрудников ДПС «перечислялись систематически». Собранные правоохранителями материалы стали основанием для возбуждения СКР ряда уголовных дел по стать­ям о даче, получении взяток и посредничестве при этом (ст. 291, 290 и 291.1 УК РФ). После ареста сотрудников ГИБДД, стационарный пост, на котором они работали, был закрыт.

Влад Никифоров, Иркутск