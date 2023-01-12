Родные погибших женщин из Самарской области добиваются экстрадиции обвиняемого в РФ

Родственники зверски убитых женщин в Самарской области опасаются, что сбежавший обвиняемый избежит экстрадиции в Россию. Своими опасениями они с депутатом Госдумы РФ Александра Хинштейна во время приема граждан. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Конечно, так быть не может . Это беспрецедентное по жестокости преступление не должно остаться безнаказанным. Буду добиваться экстрадиции этого нечеловека в Россию!» – говорится в сообщении.

По информации Александра Хинштейна, до совершения преступления обвиняемый делал ремонт в доме погибших. Ему 34 года. В настоящее время он находится в Узбекистане, написал депутат.

Ранее мужчине было заочно предъявлено обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Он также был заочно арестован.

По версии следствия, мужчина причастен к убийству 74-летней женщины и ее 47-летней дочери, тела которых были обнаружены 26 декабря минувшего года в частном жилом доме в поселке Волжском Красноярского района. Правоохранители установили, что обвиняемый с 25 по 26 декабря незаконно проник в жилой дом и нанес женщинам удары ножом в голову и туловище. В результате они скончались на месте происшествия. После этого предполагаемый преступник похитил из дома 300 тыс. руб. и скрылся с места происшествия.

Георгий Портнов