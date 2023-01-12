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В Самарской области иностранца заочно обвинили в убийстве женщин и разбое

Гражданину иностранного государства заочно предъявлено обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Он также заочно арестован. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый причастен к убийству 74-летней женщины и ее 47-летней дочери, тела которых были обнаружены 26 декабря минувшего года в частном жилом доме в поселке Волжском Красноярского района. Правоохранители установили, что обвиняемый с 25 по 26 декабря незаконно проник в жилой дом и нанес женщинам удары ножом в голову и туловище. В результате они скончались на месте происшествия. После этого предполагаемый преступник похитил из дома 300 тыс. руб. и скрылся с места происшествия, сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Позже он покинул территорию России. В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск.

Ранее СКР завершил расследование уголовного дела о гибели трех девушек в Гае соседней с Самарской Оренбургской области. По версии следствия, в сентябре 2021 года преступление совершил 30-летний Александр Лазарев, который затем угнал автомобиль и попытался скрыться. Силовики выяснили, что за полтора месяца до убийства подозреваемый также изнасиловал местную жительницу.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Тройное убийство признали вменяемым».

Георгий Портнов

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