Пожар в историческом доме Котельникова полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в историческом доме купца Котельникова на улице Ильинской, 64 в Нижнем Новгороде. Площадь возгорания составила 600 кв. м, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства. В здании с июля шли работы по реконструкции.

Пожар начался утром 12 января – звонок в МЧС поступил в 6:55. Локализовать открытое горение удалось в 13:48, еще два часа потребовалось на ликвидацию последствий.

Дом купца Котельникова был построен в 1870 году, является объектом культурного наследия. Находится в собственности региона. Реставрацией по заказу регионального управления госохраны ОКН занимается областное госпредприятие ДиРОН. Контракт с единственным подрядчиком заключили в 2020 году по цене 57,6 млн руб. Работы должны завершиться в сентябре 2023 года.

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Анастасия Еремина