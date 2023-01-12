Первый концерт в обновленной петербургской консерватории состоится в 2024 году

Первый после завершения реконструкции концерт в Консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге состоится в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«С помощью новых технологий по управлению сценой, звуком, светом Консерватория получит один из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики. Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году»,— написал он.

Напомним, согласно проекту реконструкции, два внутренних двора исторического здания консерватории будут переоборудованы в общественные пространства, над которыми возведут купола из стекла и металла. Полезная площадь комплекса увеличится более чем на 600 кв. м.

Сейчас в здании завершаются работы по усилению стен и сводов, усилению фундаментов, реставрации фасадов и возвращение исторического лепного декора и фресок. Ход работ контролирует Единый заказчик в сфере строительства.

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