Смольный выдал разрешение на проведение реконструкции обсерватории имени Римского-Корсакова

Комитет по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга выдал разрешение на проведение работ по реконструкции и реставрации консерватории имени Римского-Корсакова. Генеральным подрядчиком станет АО «Политехстрой», сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

По проекту два внутренних двора будут переоборудованы в общественные пространства, над которыми возведут купола из стекла и металла. Светопрозрачная конструкция увеличит полезную площадь здания более чем на 600 кв. м.

Под кровлей планируется заместить дополнительные учебные помещения и технологическое оборудование.

«Также после реконструкции знаменитый зал имени Рубинштейна сменит форму с прямоугольной на подковообразную. С помощью реализации новых технологий по управлению сценой, звуком, светом консерватория получит один из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики»,— отметили в компании.

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