На Мальдивы с дисконтом

Термин «новая нормальность» и фразы о том, что мир никогда не будет прежним за время пандемии, военных действий на Украине и санкционного противостояния, успели стать речевыми клише. Но иногда они достаточно точно описывают ситуацию, например, на туристическом рынке, где Мальдивы за последние три года превратились из эксклюзивного в массовое направление. По данным местных властей, в 2022 году в страну приехали 202 тыс. российских туристов. Эта цифра в 2,42 раза выше докризисного 2019 года. Абсолютное значение не дотягивает до Турции, ОАЭ или Египта, но, например, более чем вдвое превосходит количество туристических прибытий россиян на Шри-Ланку по итогам прошлого года (93 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Востребованность Мальдив отражает и национальная статистика: страна вошла в десятку наиболее популярных выездных туристических направлений за первые три квартала прошлого года, по оценкам погранслужбы ФСБ. Секрет популярности — оперативное снятие пандемийных ограничений и наличие большого объема перевозки. Это как прямые рейсы «Аэрофлота» и Azur Air, так и стыковочные перелеты ближневосточных лоукостеров. В результате минимальные цены на туры на Мальдивы с вылетом в конце января сейчас начинаются от 150 тыс. руб. на двоих за неделю. Минимальное значение для Таиланда — ненамного ниже, около 130 тыс. руб.

Но именно конкуренция с последним, как и с другими массовыми азиатскими направлениями после их открытия, сейчас приводит к снижению спроса на Мальдивы. Так, согласно оценкам «Слетать.ру», в октябре количество заездов и бронирований сократилось сразу на 30%. Динамику аналитики связывают с перераспределением спроса в пользу других стран. Косвенно на снижение спроса на Мальдивы указывают и данные Ассоциации туроператоров России, заявлявшей в середине декабря на наличие мест в стране на новогодние праздники. Годом ранее представить такое было сложно. Мальдивские отельеры всю сложность ситуации уже почувствовали: туроператоры рассказывают о поступающих от них предложениях по продаже размещения с дисконтом до 40%.

А ведь азиатские направления пока лишь начали возвращаться на массовый российский рынок. На очереди уже возвращение китайского Хайнаня, пользовавшегося сравнительно высоким спросом организованных туристов до пандемии. Рост конкуренции сам по себе предполагает увеличение лояльности и, следовательно, появление заметных дисконтов. Так, Мальдивы из некогда люксовой локации «для избранных» постепенно вполне могут стать направлением «горящих туров». Отельерам страны, конечно, ничего не мешает продолжать принимать высокобюджетных гостей. Но будет ли их привлекать такой образ направления, еще большой вопрос.