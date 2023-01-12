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Коммерсантъ FM
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В Таганский суд Москвы поступило административное дело против «Новой газеты» о дискредитации армии

В Таганском районном суде Москвы 11 января было зарегистрировано административное дело в отношении АНО «Редакционно-издательский дом "Новая газета"». Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…»). Суд рассмотрит административное дело на заседании 18 января, сообщили ТАСС в инстанции сегодня.

Как рассказала «Ъ» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, протокол был составлен в декабре 2022 года, но до суда дошел только сейчас. По ее словам, поводом стал текст Татьяны Брицкой в журнале «Новая рассказ-газета». Речь идет о тексте «Каков поп!» о протоиерее Андрее Ткачеве.

Журнал «Новая рассказ-газета» был создан журналистами «Новой газеты», редакция которой приостановила работу в марте 2022 года из-за двух предупреждений Роскомнадзора. Первый номер журнала вышел 15 июля 2022 года, в тот же день заработал сайт издания. 24 июля Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» по требованию Генпрокуратуры. 6 сентября суд признал недействительной регистрацию журнала.

Подробнее о том, как отзывали лицензию у «Новой газеты»,— в материале «Ъ» «"Новой газете" вменили старое».

Милена Костерева

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