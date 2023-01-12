Голландский футбольный клуб хочет арендовать лучшего игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Нидерландский футбольный клуб ПСВ проведет переговоры о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна, признанного болельщиками лучшим игроком «быков» в сезоне 2021–2022 года. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Первые переговоры, по данным издания, состоятся уже в январе текущего года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €9 млн.

Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Эдуард Сперцян выступил за родной клуб в 21 матче во всех турнирах. Футболист стал автором 10 голов и шести результативных передач.

Анастасия Донскова

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