В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения боевой авиации

В Белоруссии с 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что 8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа военно-космических сил ВС России. Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики.

19 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в Минске меры по обеспечению безопасности Союзного государства. По итогам их встречи было объявлено, что самолеты белорусских военно-воздушных сил переоборудованы для применения с ядерной частью. Экипажи самолетов проходят необходимую переподготовку. В МИД РФ пояснили «Ъ», что подобные меры стали вынужденной реакцией на развитие ядерных миссий НАТО.

О создании совместной российско-белорусской группировки войск стало известно 10 октября. Александр Лукашенко обосновал необходимость подобного формирования угрозами со стороны западных стран. Он говорил, что в группировку будет включена вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек.

О ядерном переоборудовании самолетов читайте в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Дарья Эрозбек