Еврокомиссия поддержала желание Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс конфискации российских активов. Он также сообщил, что ЕК поддерживает идею Эстонии разработать механизм изъятия российских замороженных активов.

«Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении»,— сказал представитель ЕК в ответ на вопрос о том, как он оценивает намерение Эстонии к концу января опубликовать план по конфискации арестованных на ее территории российских активов.

По данным Bloomberg, в Эстонии заблокированы почти €20 млн на принадлежащих россиянам счетах. К концу января будет также представлено общеблоковое соглашение ЕС о том, как распорядиться замороженными резервами Центробанка в размере €300 млрд и активами частных лиц. Помимо резервов ЦБ, Евросоюз также заблокировал активы на сумму около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам.

Сможет ли Эстония конфисковать иностранные активы — в материале «Эстония отправляет российские счета под арест».

Анастасия Ларина