Госпакет «китайского» рынка в Барнауле выкупят по цене вдвое ниже начальной

Победителем торгов по продаже госпакета акций АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (ТПК, управляет крупнейшим в Барнауле рынком на проспекте Космонавтов) признано барнаульское ООО «Бизнес альянс». Компания подала заявку на последнем шаге публичного предложения и сможет выкупить акции по минимальной цене – за 189,9 млн руб.

Начальная стоимость 100% акций ТПК (4094 шт.) была установлена в размере 379,9 млн руб. Ранее Алтайкрайимущество пыталось продать госпакет за эту цену на открытом аукционе, но на него не поступило заявок.

В состав имущества рынка, входят земельный участок площадью 14,6 га, 18 зданий, включая административный блок, склады, овощехранилище и цех переработки. Общая площадь помещений — 57,5 тыс. кв. м, почти по всем заключены договоры аренды.

АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» было образовано в октябре 1995 года. Сейчас в нем работают 87 человек. Согласно промежуточному отчету компании, в первом полугодии 2022-го она получила 1,2 млн руб. чистой прибыли — в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Выручка за шесть месяцев осталась примерно на том же уровне — 53,2 млн руб. По итогам 2021 года компания получила 103,9 млн руб. выручки и 752 тыс. руб. чистой прибыли. В 2020 году она впервые за несколько лет показала убыток — 4,9 млн руб.

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Дарья Решетникова