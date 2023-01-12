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МИД РФ: российские дипломаты находятся в постоянном контакте с семьей и адвокатами Софьи Сапеги

Консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами россиянки Софьи Сапеги, которая была приговорена белорусским судом в мае 2022 года к шести годам лишения свободы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Ъ».

Софья Сапега

Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

«И это не просто дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать, что мы и делаем»,— сказала она.

Мария Захарова напомнила, что защита прав российских граждан, которые оказались в затруднительной ситуации за рубежом, и предоставление консульской помощи является одним из приоритетов деятельности МИДа.

«Посольство России в Минске непосредственно занималось и занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием, или осужденных в Белоруссии в том числе за антиправительственную деятельность и участие в несанкционированных акциях»,— подчеркнула госпожа Захарова. По ее словам, эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран и Москва «регулярно призывает партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам».

В мае 2022 года Гродненский областной суд приговорил 24-летнюю Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. Девушка администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков, а также Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. По приговору суда девушка также должна была выплатить потерпевшим 167,5 тыс. белорусских рублей в качестве компенсации морального ущерба (сейчас это более 2,6 млн руб. в российской валюте). Штраф выплатил отец девушки.

Она подала прошение о помиловании в июне 2022 года. Тогда Александр Лукашенко допускал, что девушку можно выдать России. В начале января стало известно, что комиссия по помилованию при президенте Белоруссии отклонила прошение россиянки Софьи Сапеги.

Подробнее о деле Софьи Сапеги — в материале «Помилование политического характера».

Анастасия Домбицкая

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