«Максимальная высота дома комфорт-класса увеличилась»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как изменилась стоимость квадратного метра в жилых небоскребах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В высотных столичных новостройках массового сегмента вариантов в экспозиции стало меньше почти на 20%. При этом количество самих проектов с жилыми башнями в данном секторе рынка осталось прежним, но установлен рекорд по высоте объекта — 225 метров, посчитали эксперты».

В 15 высотных проектах эконом и комфорт классов в Москве в реализацию заявлено более 5 тыс. лотов. Но это почти на 20% меньше, чем годом ранее. Четыре года назад, по данным экспертов, высотные объекты можно было найти также в 15 новостройках массового сегмента. Но в то время в них было доступно к покупке около 2,5 тыс. квартир и апартаментов, они представляли 15% экспозиции строящихся жилых комплексов массового сегмента.

В 2022 году максимальная высота дома комфорт-класса, в котором открыты продажи, увеличилась. И самым высотным в массовом сегменте стал проект в районе Печатники, в нем представлен 68-этажный корпус.

Средневзвешенная стоимость жилого квадрата в массовых высотных новостройках достигла по итогам 2022 года отметки в 335 тыс. руб., результат почти на четверть превосходит показатели конца 2021 года. Актуальная цена в таких проектах выше средневзвешенного показателя по рынку, разница в пределах 10%. Четыре же года назад, отмечают аналитики, жилой метр в высотных зданиях в секторе первичной недвижимости продавался в среднем за 170 тыс. руб. То есть за это время цены выросли почти вдвое.