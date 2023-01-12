Белореченский мусорный полигон прирастет 4 гектарами, но больше его увеличивать не будут

Белореченский мусорный полигон будет увеличен на четыре гектара, но больше его площадь наращивать не будут. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Конечно, проблема огромная. Безусловно, там есть много проблем, но сегодня другого решения нет… Четыре гектара пока придут к заполнению, это от двух до трех лет. В любом случае я уверен, что будет мусоросжигательный завод. Но ни сотки дополнительно к расширению этого полигона выделаться не будет»,— заявил глава Кубани в ходе прямой линии, которая проходит в эти минуты.

Михаил Волкодав

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