Турпоток игорной зоны «Красная Поляна» в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом вырос на 27%

Количество посетителей игорной зоны «Красная Поляна» в первую неделю января составило 32,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба проекта. По сравнению с показателями новогодних праздников прошлого года прирост трафика составил 27%.

По информации Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС), увеличение турпотока в новогодние праздники отмечено и в других игорных зонах России – «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Янтарная» (Калининградская область). Всего игорные зоны РФ за первую неделю 2023 года посетили более 50 тыс. человек, в отраслевой ассоциации рост трафика связывают с развитием игорного бизнеса как кластера развлечений, предоставляющего разнообразные возможности проведения досуга.

Игорная зона «Красная Поляна» (Сочи) действует с января 2017 года, включает «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots». В состав игорной зоны входят театр «В игре», апарт-отель «Бонус», а также спортивно-развлекательная площадка RED ARENA.

Анна Перова, Краснодар