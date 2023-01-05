Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб на военной спецоперации

На специальной военной операции (СВО) погиб 46-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова Сергей Молодцов. Сообщение об этом опубликовано в официальной группе «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Серовского городского округа / «ВКонтакте» Фото: Администрация Серовского городского округа / «ВКонтакте»

По данным администрации, мужчина родился на Дальнем Востоке в городе Уссурийск. После окончания школы в 1995-1997 годах проходил военную службу в армии. С 1995 по 1996 год принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. После армии в 1997 году поступил в институт. С родителями переехал жить в Серов.

«Сергей был творческой натурой, занялся резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Это стало его основной работой и призванием. Близкие вспоминают Сергея, как неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Сергей погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении администрации. Прощание с Сергеем Молодцовым прошло днем 5 января, его похоронят на городском кладбище в Серове.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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