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Бывший сотрудник Приволжского ЛУ МВД на транспорте оштрафован за мошенничество

Экс-сотрудник Приволжского линейного управления МВД на транспорте признан виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в период с 13 апреля по 22 июня 2022 года 32-летний бывший сотрудник транспортной полиции обещал одному гражданину помочь устроиться на работу в Приволжское ЛУ МВД, за что взял у кандидата 115 тыс. руб. под предлогом передачи другим должностным лицам за его трудоустройство. Однако соискателя на работу не взяли, и, как выяснилось позднее, обвиняемый к этому моменту уже знал, что кандидату отказано.

В тот же период экс-полицейский обманул сотрудника своего подразделения, обещав перевести его на другую должность в Приволжском ЛУ МВД, за что взял с коллеги 80 тыс. руб. за помощь в переводе. Однако рассмотрение и разрешение таких вопросов в его компетенцию не входило.

Противоправные действия обвиняемого выявлены сотрудниками УФСБ и отделом собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.

Злоумышленник оштрафован на 200 тыс. руб.

Марина Ковалева

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