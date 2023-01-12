Свежие огурцы и услуги санаториев подорожали в Удмуртии за неделю

В период с 1 по 9 января на потребительском рынке Удмуртии изменились цены на ряд товаров. Как сообщает Удмуртсат, свежие огурцы подорожали на 20,7%, репчатый лук — 15%, свежие помидоры — 12,7%, яблоки — 5,1%, капуста белокочанная свежая — 3,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вермишель стала дешевле на 4,2%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 4,1%, мясные консервы для детского питания — 3,7%, крупа гречневая-ядрица — 2,8%, сосиски и сардельки — 2,6%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 4,6% подорожали женские гигиенические прокладки, зубная щетка — на 3,5%, стиральный порошок — на 2,5%, зубная паста — на 2,3%. Кроме того, повысилась цена на телевизор на 2,1%.

Вместе с тем на 5,3% снизились цены на детские бумажные подгузники, туалетную бумагу — на 2,1%. Мужские носки подешевели на 5,4%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, зарегистрировано повышение цен на 3% на услуги санаториев, проезд в городском автобусе — на 2,6%, стоимость проживания в гостинице четыре и пять звезд — на 2,3%.