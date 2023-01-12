Олег Волохович выкупил долю американских партнеров в компании Tensar

ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз», один из значимых игроков рынка геосинтетических материалов для дорожного строительства, поменял структуру собственников. Доли американских партнеров выкупил предприниматель Олег Волохович, с 29 декабря он стал единственным владельцем предприятия, которое продолжит работы на рынке под независимым брендом «Сотерра Инжиниринг».

Компания сохранит технологии, продуктовую линейку и проекты решения, а также возьмет на себя все текущие активы и коммерческие обязательства ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз» в России и СНГ. В соглашении о передаче прав есть пункт о возможности обратного выкупа доли прежними владельцами.

«Соттера Инжиниринг» продолжит выпуск геосинтетической продукции и отгрузку материалов в Санкт-Петербурге, где также расположен головной офис компании. На производстве изготавливают георешетки для стабилизации и армирования грунта и усиления асфальтобетона.

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