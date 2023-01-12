8,2 млн семей направили 3 трлн руб. маткапитала на улучшение жилищных условий

Покупка и строительство жилья — самое популярное направление использования маткапитала, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на улучшение жилищных условий средства направили 8,2 млн российских семей за 16 лет действия программы. Они потратили на это больше 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минтруд не уточняет, сколько всего семей воспользовались маткапиталом. В середине 2022 года министр сообщал, что с начала действия программы поддержку получили 12,5 млн семей.

За 16 лет около 5,4 млн семей частично или полностью погасили маткапиталом кредит или первоначальный взнос на приобретение или строительство жилья. 2,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитов.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал на первого ребенка увеличится на 65,5 тыс. руб. и составит 589,5 тыс. руб., на второго ребенка — на 85,9 тыс. руб., до 779 тыс. руб. По сравнению с текущим годом суммы проиндексируют на 12,4%.

Программа материнского капитала действует с 2007 года для семей при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей. С 2020 года программа распространяется на семьи, в которых родился или был усыновлен один ребенок. Меру поддержки можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на социальную реабилитацию детей с инвалидностью и на другую помощь.

О снижение числа участников программы на фоне падения рождаемости — в материале «Ъ» «Маткапитал сократился в получателях».

Леонид Уварчев