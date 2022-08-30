Маткапитал сократился в получателях

За первое полугодие 2022 года расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на программу материнского капитала сократились на 3,2 млрд руб., до 191,5 млрд руб., указали в Счетной палате. Это произошло потому, что, несмотря на рост размера выплаты, число ее получателей снизилось на 12,6%. Это, в свою очередь, обусловлено сокращением уровня рождаемости, для поддержки которого в свое время и была запущена программа выдачи маткапитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За первое полугодие 2022 года число получателей материнского капитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек, заключили аудиторы Счетной палаты, проанализировав отчетность Пенсионного фонда, который является администратором этих выплат.

Напомним, изначально получить маткапитал могли женщины, родившие (усыновившие) более одного ребенка, однако с 2020 года его стали давать и за первенцев. Сейчас размер выплаты, которая индексируется ежегодно, для родивших первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., второго (если маткапитал выплачивается впервые) — 693,1 тыс. руб. Основные способы использования средств: погашение ипотеки, оплата образования ребенка или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Как следует из данных ПФР, за время действия программы ею воспользовались 12,3 млн семей.

В первом полугодии 2022-го на такие выплаты, как подсчитали аудиторы Счетной палаты, ПФР потратил 191,5 млрд руб., что на 3,2 млрд руб. меньше расходов такого же периода 2021 года. Всего на реализацию программы в годовом бюджете фонда предусмотрено 443 млрд руб. В этом году размер выплат по программе вырос на 8,4%, так что зафиксированное сокращение обусловлено снижением числа получателей сертификата. Оно же, в свою очередь, могло произойти из-за сокращения рождаемости в стране.

Напомним, риски сокращения численности населения РФ обсуждаются в правительстве с середины 2000-х годов — и изначально программа маткапитала рассматривалась как один из главных инструментов для его предотвращения. Споры об ее эффективности, впрочем, продолжаются до сих пор. Наиболее достоверным методом для определения влияния мер на число рождений в демографии считается анализ реальных поколений, однако, поскольку это возможно только по прошествии десятков лет с момента старта мер пронаталистской политики, в большинстве случаев исследования проводят на «условных поколениях», опираясь на совокупность одновременно живущих лиц разного возраста (например, женщин в возрасте 15–49 лет в 2020 году).

Их результаты невозможно полностью «очистить» от влияния экономической, социальной, культурной и политической конъюнктуры и, следовательно, абсолютно достоверно установить причинно-следственные связи между мерами госполитики и реакцией на них населения. Но даже выполненные таким образом работы свидетельствуют о влиянии программы маткапитала на календарь рождений, а не на итоговое количество детей, которых хочет завести женщина (подробнее см. «Ъ-Онлайн»). Такой вывод исследователей позволяет объяснить, почему в первые годы после старта выдачи сертификатов число рождений росло, а в последние годы начало снижаться. Так, за первые шесть месяцев 2022 года рождаемость снизилась в годовом выражении на 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Анастасия Мануйлова