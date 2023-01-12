На Кубани за сутки COVID-19 заболели 49 человек

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 49 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего человек заболели в Сочи — 12 и Краснодаре — 11. Еще пять заразившихся выявили в Новороссийске, четыре — в Приморско-Ахтарском районе. По два случая коронавирусной инфекции обнаружили в Ейском, Кавказском, Новокубанском и Тихорецком муниципалитетах. По одному заразившемуся выявили в Анапе, Динском, Кореновском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Отрадненском, Северском и Славянском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 153 человека, в стационарах — 67.

С начала пандемии в регионе подтвердили 344 223 случая COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 332 866 человек, скончались — 11 137 пациентов.

Татьяна Ручкина

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