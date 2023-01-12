Завершено банкротство футбольного клуба «Сибирь»

Арбитражный суд Новосибирской области завершил конкурсное производство ООО «Футбольный клуб “Сибирь”».

По данным конкурсного управляющего, из 71,9 млн руб. долга за счет продажи имущества компании кредиторы смогли вернуть около 2,4 млн руб. Еще 567 тыс. руб. были направлены на погашение текущих платежей.

ФК «Сибирь» признан банкротом в августе 2020 года по заявлению ОАО «Стадион “Спартак”» – эта площадка традиционно была домашней для основанного в 1936 году новосибирского футбольного клуба (до 2006 года — ФК «Чкаловец»). С 2011 по 2019 годы ФК «Сибирь» выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Занятое командой 18-е место в Первенстве ФНЛ не позволило клубу остаться в составе ФНЛ. ФК «Сибирь», по данным «СПАРК-Интерфакс», владеют несколько новосибирских бизнесменов, включая бывшего совладельца строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина и главы «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. В июне 2019 года власти Новосибирской области сообщили о создании нового футбольного клуба «Новосибирск». Одной из основных причин этого решения было названо неэффективное управление футбольным клубом «Сибирь».

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Дарья Решетникова