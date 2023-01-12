Самара простилась с погибшим в СВО бойцом

В Самаре прошло прощание с жителем Кировского района Николаем Ртищевым, который погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.

«Проститься с героем собрались родные и друзья, товарищи по работе и сослуживцы. В последний путь Николая Алексеевича Ртищева проводили со всеми воинскими почестями»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Кировского района Самары

Также указом президента РФ Владимира Путина Николай Ртищев посмертно представлен к государственной награде – ордену Мужества. Ранее военнослужащие, которые побывали в Макеевке, пообщались в рамках телемоста с родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и муниципальных районов Самарской области.

Георгий Портнов