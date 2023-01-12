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Lada Granta получила битопливную версию

АвтоВАЗ представил новую модификацию седана Lada Granta — битопливную версию CNG, созданную совместно с компанией «АТС-Авто».

Lada Granta

Lada Granta

Фото: АвтоВАЗ

Lada Granta

Фото: АвтоВАЗ

Автомобиль оснащается 1,6-литровым 8-клапанным мотором, который может работать как на бензине, выдавая 90 л.с., так и компримированном природном газе (мощность на метане не названа). Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Седан сохранил 50-литровый топливный бак, который дополняет 80-литровый баллон для газа в багажном отсеке. Заявлено, что автономность автомобиля при полной заправке бензином и газом составляет 1 тыс. км.

Новая Lada Granta CNG доступна во всех комплектациях с кондиционером. Модель с метановым газобаллонным оборудованием на 45 тыс. руб дороже обычной бензиновой — стоимость битопливного седана составляет от 800 тыс. руб.

Максим Вершинин

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