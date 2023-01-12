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Коммерсантъ FM
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«Сбер» начал устанавливать аналог «Сбербанка Онлайн» на iPhone в своих отделениях

«Сбер» разработал собственное программное обеспечение (ПО) для установки приложения—агрегатора российских банковских программ СБОЛ на iPhone, пишут «Ведомости». Однако для установки дважды заблокированного в App Store приложения необходимо предоставить доступ сотруднику банка к телефону.

ПО получило название Sberbank Installer iOS, рассказали представители банка. В компании отметили, что установка приложения для доступа к сервисам «Сбера» производится с использованием технологии собственной разработки. Бесплатную услугу оказывают практически в 5 тыс. офисов банка по всей России.

Как отмечает газета, за установку СБОЛ отвечает отдельный специалист, ноутбук которого подключается к смартфону пользователя через кабель. После чего «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода» и приложение с ноутбука устанавливается на телефон, объяснил сотрудник офиса банка.

О том, что в отделениях Сбербанка можно установить мобильное приложение на устройства Apple, в конце декабря прошлого года сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Тогда он не уточнил, какое именно приложение смогут установить пользователи.

В апреле 2022 года, после того как «Сбер» наряду с другими российскими банками подпал под санкции США, Великобритании и Евросоюза, приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store и из Google Play. Аналог «Сбербанка Онлайн» приложение СБОЛ появилось в AppStore в августе. Через несколько дней его удалили. В октябре приложение СБОЛ стало доступно в App Store, но скачать его можно было только до конца ноября.

Милена Костерева

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