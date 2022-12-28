Приложение Сбербанка начали устанавливать на устройства Apple в отделениях банка

В отделениях Сбербанка можно установить мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства Apple, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Он рассказал, что кредитная организация также доработала веб-версию приложения.

«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение»,— сообщил господни Царев в интервью ТАСС.

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка. Запрет, среди прочего, предусматривает отказ от сотрудничества американских компаний с российской организацией. В том же месяце приложение Сбербанка стало недоступно в App Store. В банке говорили, что среди его клиентов выросла популярность оплаты по QR-кодам.

О том, как санкции против Сбербанка скажутся на онлайн-магазинах, читайте в материале «Ъ» «У покупателей попросят сертификаты».

Лаура Кеффер