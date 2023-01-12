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УФАС признало обоснованной жалобу на закупку больницы скорой помощи Уфы

Управление ФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя Глеба Тимофеева на закупку Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы на оказание услуг по профессиональной уборке и дезинфекции помещений. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Стоимость контракта составила 18,7 млн руб. Подрядчик должен оказывать услуги в течение полугода. Победителем аукциона выбрана предпринимательница Флюра Тимошина, предложившая исполнить контракт за 13,38 млн руб. Его заключение приостановлено из-за жалобы.

Антимонопольное ведомство выявило нарушения ФЗ «О контрактной системе». Так, в закупке не установлены дополнительные требования к участникам: если при проведении закупки на уборку зданий начальная цена контракта превышает 1 млн руб., заказчик обязан установить дополнительные требования к наличию опыта исполнения аналогичных контрактов.

Больнице предписано устранить нарушения. Кроме того, будет возбуждено административное дело.

Майя Иванова

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