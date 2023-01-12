РСПП просит премьер-министра помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма в Новороссийск

Вице-президент РСПП Павел Лебедев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой помочь вывезти зерно и масличные из Крыма в Новороссийск и другие регионы для переработки на маслозаводах. Необходимость в помощи появилась после теракта на Крымском мосту и дальнейшего осложнения автомобильных отгрузок, сообщает «Ъ».

В конце декабря письмо из аппарата правительства было отправлено главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву, а также в Минтранс и ОАО «РЖД». В обращении отмечается, что после взрыва на Крымском мосту Керченскую переправу начали использовать для доставки жизненно необходимых и скоропортящихся грузов, а сухопутный коридор через новые регионы — для военных нужд. Из-за этого хозяйства Крыма не могут продать свой урожай, что может привести к нехватке оборотных средств и, как следствие, срыву посевной кампании 2023 года.

По данным Минсельхоза РФ, для бесперебойного вывоза зерновых и масличных из Крыма разработан комплекс мероприятий. Среди них организация дополнительных железнодорожных маршрутов, которые позволяют сократить сроки доставки и ее стоимость.

В самом Крыму мощностей для переработки масличных нет. При этом закупочные цены на пшеницу в портах региона снизились до 11 тыс. руб. за тонну, когда в Новороссийске стоимость составляет 14 тыс. руб. за тонну. Кроме того, в 2022 году в Крыму урожай зерновых составил 2 млн тонн (+33% к 2021 году), урожай масличных — 200 тыс. тонн (+37%).

Источник «Ъ» отмечает, что с начала СВО на Украине любое замеченное судно в Крыму подозревают в вывозе зерна сомнительного происхождения. Крупные участники рынка опасаются приобрести урожай, собранный на новых территориях РФ. Сами же производители вынуждены снижать стоимость, поскольку глобальные трейдеры не готовы работать в местных портах, а в самой республике мало потенциальных покупателей зерна. При этом низкие цены на продукцию делают продажи нерентабельными.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram