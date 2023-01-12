Инфляция в Китае в 2022 году составила 2%

По итогам 2022 года индекс потребительских цен (CPI) Китая (ключевой показатель уровня инфляции) составил 2%. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Больше всего в Китае выросли цены на топливо для транспортных средств — они подорожали на 20,9%. Также на 12,9% выросла стоимость фруктов. На первом месте среди по снижению цен находится свинина — она подешевела на 6,8%.

В декабре 2022 года темп инфляции составил 1,8%. Продовольственные товары подорожали на 4,8%, продукция широкого потребления — на 2,6%, прочие товары — на 1,1%.

По итогам 2020 года CPI составил 2,5%, 2021 года — 0,9%. В 2021 году власти Китая установили целевой показатель инфляции в 3%.

Олеся Павленко