«Технопарк Пермь» временно прекратил работу

«Технопарк Пермь», размещавшийся на площадях промышленно-производственной группы «Иолла», на ул. Стахановской, 54п, временно прекратил работу. Как сообщил «Ъ-Прикамье» один из основателей проекта Евгений Протопопов, договор аренды помещений технопарка закончился 31 декабря. Сейчас «Технопарк Пермь» не работает, команда проекта ищет новые помещения для аренды. «В других регионах продолжаем работу»,— пояснил Евгений Протопопов.

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В начале декабря стало известно, что арендодатель помещений (ППГ «Иолла») решил поднять плату для технопарка на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.). Для арендатора эта сумма оказалась неподъемной. Известно, что в переговорах по сближению позиций «Технопарка Пермь» и «Иоллы» участвовали и краевые власти.

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. Среди его резидентов — 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимал в здании по ул. Стахановской, 54п, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м.

Владельцы «Технопарка Пермь» развивают технопарки и в других городах. Ранее они запустили «Т.Парк Астрахань» и «Т.Парк Дубай». В общей сложности в ближайшие пять лет группа планирует создать сеть из 50 технопарков