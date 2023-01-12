Россия инициировала заседание Совбеза ООН по Украине в начале следующей недели

Постпредство России при ООН созывает заседание Совета безопасности (СБ) ООН в начале следующей недели для обсуждения ситуации на Украине. Также по инициативе Москвы 20 января пройдет неформальное заседание Совбеза ООН, на нем будут говорить об обстрелах Донбасса. Об этом сообщил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)»,— написал Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Заседание 20 января пройдет по «формуле Арриа», оно назначено на 19:00 по мск, пояснил Дмитрий Полянский. Он также напомнил, что 13 января страны Запада созывают заседание Совбеза ООН по Украине. Его анонсировали 7 января.

Заседания по «формуле Аррии» — неформальные встречи Совбеза ООН. Как правило, их созывают в частном порядке для обмена мнениями. Во время таких заседаний участники могут показывать фото и видео, а также приглашать своих спикеров.

Олеся Павленко