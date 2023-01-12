Каллас заявила о рисках Эстонии превратиться в «озлобленную» и «маленькую» страну

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония стоит перед выбором между европейскими ценностями и возможностью превращения в «изолированную, ожесточенную нацию» под властью правой популистской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Заявление сделано в преддверии выборов в парламент Эстонии.

«Являемся ли мы дружественной, прогрессивной, прозападной, инновационной, умной страной — или мы закрытая, озлобленная, маленькая страна?»-- сказала Кая Каллас (цитата по Bloomberg). По ее мнению, в случае победы на парламентских выборах EKRE сократит помощь Украине и поддержку беженцев.

Выборы в Рийгикогу (парламент Эстонии) должны пройти 5 марта 2023 года. Согласно опросу Norstat, Партия реформ, которую возглавляет Кайя Каллас, лидирует с 32% поддержкой. На втором месте располагается EKRE, ее поддерживают 24,6% жителей Эстонии.

Об отношениях России и Эстонии — в материале «Ъ FM» «Эстония отправляет российские счета под арест».

Олеся Павленко