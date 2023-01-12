С начала января в Южном Судане убиты три сотрудника гуманитарных миссий

Три сотрудника гуманитарных миссий были убиты в Южном Судане и спорном приграничном округе Абьей с начала января. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Южном Судане.

Неизвестные напали на одну из деревень округа Абьей 2 января. В результате погибли два сотрудника гуманитарных миссий и 14 местных жителей. Еще одно нападение на гуманитарную миссию в штате Джонглей было совершено на первой неделе января, погиб один человек, который охранял гуманитарный груз. Все погибшие были гражданами Южного Судана.

Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011 году. Абьей — спорный пограничный регион, он находится под защитой ООН. Южный Судан считается одним из самых опасных регионов для сотрудников гуманитарных миссий. В 2022 году там убили девять сотрудников миссий, в 2021 году — пять.

Олеся Павленко