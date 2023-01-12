Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт России и Украины

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что НАТО нужно быть прагматичными в конфликте России и Украины. По ее мнению, альянс должен оставаться в стороне от военных действий и не ввязываться в конфликт.

«В этом вопросе нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт»,— сказала Каталин Новак на встрече с иностранными послами (цитата по «РИА Новости»).

Венгрия — единственная страна ЕС, которая высказывается против разрыва отношений с Россией и санкций. В декабре в правительстве страны говорили, что поддерживают вступление Украины в ЕС, но собираются сохранить связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Запад начал новую холодную войну на фоне конфликта России и Украины.

Олеся Павленко