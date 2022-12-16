Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС, но не хочет терять связь с Россией

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт поддерживает скорейшее вступление Украины в Евросоюз (ЕС), однако намерен сохранять связи с Россией. По его словам, позиция Венгрии заключается в том, что страны не должны отделяться друг от друга.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. И странам-членам стоит оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс»,— сказал господин Орбан, его слова приводит Bloomberg. Венгрия поддерживает стремления Украины по вступлению в ЕС, добавил он, несмотря на то, что Киев критикует Будапешт за представление российских интересов среди стран Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. 23 июня Украины получила статус кандидата на вступление в ЕС. 1 июля глава Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. 21 ноября стало известно, что господин Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков и высших должностных лиц, который считается одним из основных требований для вступления в ЕС.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян