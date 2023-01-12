11,9 процента составит инфляция по итогам 2022 года, оценил глава Минэкономики Максим Решетников. Это меньше официального прогноза и ожиданий рынка (консенсус Focus Economics — 12,2%). По подсчетам министерства на основе еженедельных данных Росстата, на 9 января 2023 года инфляция замедлилась до 11,65% (12,19% на 26 декабря 2022 года). С 1 по 9 января инфляция составила 0,24% — это минимум роста в первую неделю года за пять лет, вызванный стабилизацией цен на промтовары и снижением цен на туристические услуги и авиабилеты. Минэкономики прогнозирует инфляцию в 5,5% в 2023 году, но вчера господин Решетников заявил, что во втором квартале инфляция какое-то время будет ниже целевых 4%.

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