Цена собачьей жизни

В Ульяновской области природоохранная прокуратура после обращения к представителям власти жителей Заволжского района Ульяновска проводит проверку сообщений о фактах гибели собак в приютах. Свои обращения в прокуратуру по этому же поводу направили и экозащитники, считающие, что к гибели животных ведут системные проблемы, возникшие из-за нехватки бюджетных средств и нежелания Агентства ветеринарии и иных надзорных органов обеспечить исполнение в регионе требований федерального законодательства по обращению с животными. В профильном комитете Госдумы отмечают, что если сейчас не начать налаживать систему обращения с безнадзорными животными, то дальше ситуация станет еще хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Случай с Найдой вскрыл проблемы в системе ОСВВ региона, считают зоозащитники

Фото: фото фонда «Флора и Лавра» Случай с Найдой вскрыл проблемы в системе ОСВВ региона, считают зоозащитники

Фото: фото фонда «Флора и Лавра»

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в среду по поручению Волжской межре­гиональной природоохранной прокуратуры (ВМПП, Тверь) приступила к проверке обстоятельств гибели собак в Ульяновске после отлова для проведения ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Об этом «Ъ» сообщили в ВМПП, отметив, что основанием для поручения стали результаты мониторинга публикаций СМИ и соцсетей Ульяновской области, проведенного природоохранной прокуратурой.

В конце декабря минувшего года ульяновское волонтерское движение «Вверх» разместило в соцсетях видео с обращением жителей Заволжского района Ульяновска к органам власти региона в связи с гибелью их собаки Найды. Жители, которые постоянно ухаживали за собакой, считавшейся любимицей микрорайона, просят органы власти разобраться, почему привитую, стерилизованную и ухоженную Найду представители областного фонда защиты животных «Флора и Лавра» отловили и вывезли якобы «для проведения карантинных мероприятий и ОСВВ». На сайте фонда обещали, что собака «будет возвращена в прежние места обитания», однако когда жители обратились в фонд, им сообщили, что Найда мертва, позднее пояснив, что «биоматериал» направлен в лабораторию «Симбирского референтного центра ветеринарии» (ОГБУ СРЦВ) для проверки на наличие вируса бешенства. Позднее из сообщений СРЦВ и Агентства ветеринарии, стало известно, что «с целью исключения заболевания бешенством» в испытательную лабораторию доставлено 42 пробы биоматериала собак, а всего за 2022 год — 122 пробы.

По этим фактам ульяновская экоактивистка Наталия Лазарева, направила в Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в областную прокуратуру обращения с просьбой провести проверку, отмечая, что передача проб «биоматериала» означает, что собаки мертвы.

Ульяновский зоозащитник, активист волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев также направил аналогичные обращения в прокуратуру. В беседе с «Ъ» он обратилд внимание на то, что собаки в приютах фонда «Флора и Лавра» «нередко странным образом умирают за буквально за день до окончания карантина», «при этом ни в одном акте никакой информации об эвтаназии нет».

Согласно Федеральному закону № 498ФЗ (от 27.12.2018) «Об ответственном обращении с животными», отловленное животное, даже если есть подозрение на заболевание, должно быть помещено на карантин (не менее 10 дней), эвтаназия возможна только в одном случае — для «прекращения непереносимых физических ­страданий».

В то же время по акту выполненных работ фонда прослеживается, что выловлено 75 животных, все они прошли необходимые процедуры, но обратно было выпущено уже только 55 животных, а мест в приютах этого фонда для длительного содержания нет, пояснил господин Зайцев. Он также отметил, что отсутствие контроля со стороны регионального Агентства ветеринарии и иных надзорных органов, отсутствие приютов, соответствующих требованиям закона № 498ФЗ, как раз и «ведет к тому, что гибнут добрые и неопасные собаки, которых легче выловить, а реальной профилактической работой с агрессивными собаками никто не ­занимается».

Наталия Лазарева считает, что Агентство ветеринарии фактически разрешает использовать эвтаназию животных, хотя это запрещено законом. Об этом она заявила в иске к Агентству ветеринарии «о признании незаконными его действий по определению средней цены по обращению с животными». В иске она сообщает о письме агентства главам муниципальных образований (№ 73ИОГВ06–01–222), в котором поясняется, что цена на обращение с безнадзорным животным составит поделенную на два сумму средней стоимости стерилизации и эвтаназии животных. Суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что письмо не является нормативным актом, истец готовит апелляционную жалобу.

Госпожа Лазарева считает, что история с Найдой и «биоматериалами» 122 собак вскрыла системную проблему региона — «нежелание Агентства ветеринарии исполнять требования федерального законодательства». Ранее зоозащитники неоднократно требовали от региональной власти заложить средства на строительство приютов для собак, однако в бюджете 2021 года было заложено только 8 млн на ОСВВ, а в бюджетах 2022 и 2023 годов — уже только по 3 млн руб. На создание приютов средства не закладывались. Между тем, по словам Наталии Лазаревой, в отсутствие должных приютов и ОСВВ ситуация становится только хуже.

Счетная палата Ульяновской области (СП УО), проводившая проверку в конце 2022 года расходования средств, выделяемых на обращение с животными, также подтвердила расхождение данных по отловленным и выпущенным животным приютов «Флоры и Лавры». В СП УО «Ъ» также подтвердили, что приюты «Флора и Лавра» не соответствуют требованиям закона № 498ФЗ, в отчете палаты указано на необходимость создания муниципальных приютов.

Получить комментарии Агентства ветеринарии не удалось. Глава агентства Нина Пелевина отказалась давать комментарии «на эту тему» по телефону. Также отказалась от комментариев и руководитель СРЦВ Таисия Рузанова. На запрос «Ъ» СРЦВ не ответил. В ре­гиональном управлении Роспотребнадзора «Ъ» сообщили, что за 2022 год в Ульяновске ни одного случая бешенства собак зафиксировано не было. Глава фонда «Флора и Лавра» Татьяна Семенова была для комментариев ­недоступна.

Руководитель приюта «Подарок судьбы» Наталья Подшивалова сказала «Ъ», что с 2020 года у них не было ни одного случая заболевания собак бешенством, а больные собаки всегда доживали свой век в приюте.

Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов считает, что ситуацией по гибели собак в приютах должны заняться и прокуратура, и МВД, «потому что это может быть и состав уголовного преступления». По его словам, если не заниматься исполнением требований закона 498ФЗ сейчас, то дальше станет только хуже, и потребуется только больше средств на решение проблемы. «А ссылки руководителей некоторых регионов на отсутствие средств несостоятельны, потому что с использованием механизма ГЧП эти вопросы всегда можно решить, было бы желание, и пример тому — Нижегородская область, где проблему безнадзорных животных уже сняли, и теперь с каждым годом тратят все меньше бюджетных средств на ОСВВ»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск