Започаинье ждет инвесторов

Корпорация развития Нижегородской области опубликовала примерную стоимость создания в центре Нижнего Новгорода квартала высоких технологий «1221». Застройка территории исторического Започаинья с учетом межвузовского IT-кампуса составит 300 га. К 2031 году на них должна появиться деловая и жилая недвижимость с благоустроенной территорией. Чтобы реализовать проект, властям предстоит найти крупных якорных инвесторов и резидентов будущего квартала, к которым подтянутся компании поменьше, а также решить проблему дефицита кадров, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историческая Ильинская улица тоже войдет в IТ-квартал

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Историческая Ильинская улица тоже войдет в IТ-квартал

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

АО «Корпорация развития Нижегородской области» в ежегодном каталоге инвестиционных проектов опубликовало стоимость будущего квартала высоких технологий «1221», который планируется построить в центре Нижнего Новгорода. Масштабную застройку Започаинья в районе улицы Ильинской власти анонсировали еще осенью 2019 года как редевелопмент исторической территории города. Сейчас проект позиционируется как «драйвер новой городской экономики» и предусматривает появление центра обработки данных, конгрессного модуля, парка и социальной инфраструктуры, а также коммерческой и жилой недвижимости на территории 300 га.

В застройку части исторического центра Нижнего Новгорода региональные власти рассчитывают привлечь 119 млрд руб. инвестиций. В квартале высоких технологий предполагается создать 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, столько же работников будут трудиться в смежных областях.

«Реализация проекта позволит "перезапустить" экономику пространства, обеспечивая приток новых видов деятельности, социокультурной активности и деловых туристов. Создание новых жилых и коммерческих площадей, повышение пешеходной доступности и комфорта городской среды оживит деловую активность в центре города и Нижнем Новгороде в целом», — сообщили в корпорации.

Центром квартала должен стать главный корпус межвузовского IT-кампуса «Неймарк» на улице Шевченко. Он предусматривает создание 36 тыс. кв.м. учебных площадей для обучения 7 тыс. студентов и 38 тыс. кв.м. современных общежитий для проживания 1,5 тыс. человек.

Стоимость строительства двух корпусов кампуса (еще один запланирован на проспекте Гагарина в студгородке ННГУ) оценивается в 41 млрд руб. Этот проект реализуется по концессионному соглашению, заключенному на 30 лет между правительством Нижегородской области и «дочкой» Корпорации развития ООО «Развитие инновационных технологий». По прогнозам властей, создание IT-квартала позволит привлечь до 2030 года свыше 100 млрд руб. частных инвестиций в развитие окружающих территорий.

Ключевыми резидентами будущей территории в Корпорации развития видят российские и нижегородские IT-компании Seldon, LAD, Globus IT, МФИ-Софт, Теком и Sonet. Ранее на встрече с заместителем губернатора Егором Поляковым желание участвовать в проекте квартала высоких технологий изъявляли и другие местные IT-компании. Однако для успешной реализации проекта потребуется привлечь якорного инвестора и резидента, полагает директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева, отмечая, что международные компании-лидеры отрасли, вроде Intel, ушли из России, и альтернативы им пока нет.

С ней согласна генеральный директор агентства недвижимости «Приволжье» Елена Титова. «Проекту необходим один или несколько основных инвесторов, которыми могут выступить, в том числе, крупные корпорации. Частные инвесторы самостоятельно проект не потянут, тогда как якорный инвестор может распределить под них территорию. Также необходима точка притяжения или госпрограмма привлечения специалистов: пока мы видим отток айтишников и дефицит кадров. Появление зданий не обеспечит кадровый спрос. Инвесторы должны понимать, что процессы идут параллельно», — подытожила госпожа Титова.

Собеседник в правительстве Нижегородской области утверждает, что в проекте строительства квартала готовы поучаствовать несколько девелоперских компаний, и они не потеряли интерес к проекту, ядром которого станет межвузовский кампус. «IT-компаниям нужна качественная инфраструктура, от апартаментов и офисов класса "А" до хорошего ритейла. Проект долго прорабатывался, но у нас теперь есть четкое понимание, что именно нужно сделать», — заключил чиновник.

По оценкам ITGorky, в Нижнем Новгороде в cфере высоких технологий сейчас работает более 21 тыс. специалистов.

Владимир Зубарев