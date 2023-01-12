Из тела кредита удаляют страховку

Защитники прав потребителей предлагают запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты, поскольку кредитные организации продолжают их навязывать. Это следует из предложений, направленных в ЦБ. По мнению экспертов, инициатива сделает кредитование более прозрачным, однако создается риск повышения ставок по кредитам и снижения уровня одобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Борьба ЦБ с недобросовестными практиками навязывания страховых услуг банками пока не дала должного результата, они продолжают продавать страховки потребителям, включая их в тело кредита, следует из исследования «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП, исследование проводилось в октябре—декабре 2022 года методом «тайного покупателя»). Подобная практика наблюдается даже у крупнейших игроков — в Сбербанке, Газпромбанке и Россельхозбанке. Эти банки не ответили на запрос “Ъ”.

По последним данным ЦБ, в январе—сентябре 2022 года количество жалоб по вопросам мисселинга выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 4 тыс. шт. Больше половины этих жалоб пришлось на банки (рост год к году 12%). На потребительское кредитование пришлось почти 24% от всех поступивших обращений, из них около 11% составляют жалобы на навязывание дополнительных услуг

По данным ОНФ, в 2022 количество обращений по навязыванию банками страховок жизни выросло по сравнению с годом ранее на 10%, а по страхованию рисков здоровья и от несчастных случаев — почти на 30%. В службе финомбудсмена добавили, что в 2022 году количество обращений, касающихся навязывания страховых услуг при потребительском кредитовании, возросло почти в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

При этом банки, включая страховку в тело кредита, формально действуют законно. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, такая страховка является условием для оформления займа, и клиент подписывается под этим условием в договоре; другой момент — что банки обыгрывают приобретение страховки в свою пользу, а потребители не знают своих прав. При этом заемщик приобретает бесполезный для себя продукт в кредит, указывает председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. Из исследования КонфОП следует, что плата за страховку может составлять до 18% от суммы кредита и достигать сотен тысяч рублей, а ставка при отказе от страховки может вырасти на 5–20%. По словам партнера ЮК «Сотби» Варвары Кнутовой, острая проблема возникает также и тогда, когда потребитель досрочно гасит кредит, а вернуть переплату по страховке из подконтрольной банку страховой компании бывает очень сложно.

В связи с этим КонфОП предлагают запретить банкам не предоставлять потребителям выбор способа приобретения страхового продукта за счет собственных или кредитных средств. Соответствующие письмо было направлено в ЦБ 11 января. В ЦБ сообщили, что письмо получили и обязательно изучат. Между тем регулятор напомнил, что навязывание страховок в целом является недопустимым и у заемщика есть право застраховать свою жизнь и здоровье отдельно от заключения кредитного договора или договора займа. Этот выбор должен быть прозрачным, понятным и осознанным для потребителя, заверили там.

Тем не менее пока это лишь теория. «Предоставление потребителям права выбрать способ приобретения страхового продукта — за счет собственных или кредитных средств — является очень важным моментом. При отсутствии такого права потребитель находится в заведомо невыгодных условиях»,— поясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. Старший управляющий директор НРА Ирина Мельникова добавляет, что возможность оплаты страхового продукта за счет собственных средств создает для заемщика возможность точно знать цену страхового покрытия, что обеспечивает прозрачность продукта.

Впрочем, эксперты обращают внимание и на риски подобного регулирования. Так, руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова считает, что запрет на непредоставление потребителю выбора способа оплаты страховки может привести к росту стоимости кредитов или к снижению процента одобрения на таких условиях. В случае включения страховки в тело кредита банк начисляет проценты на всю сумму, включая страховую, а в случае оплаты страховки за свой счет банк недополучит доход, поясняет эксперт.

Юлия Пославская, Ольга Шерункова