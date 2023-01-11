Между Латвией и наковальней

Власти Латвии рассматривают возможность приостановки действия закона «О репатриации». Таким образом в Риге намерены перекрыть доступ к ВНЖ для россиян с латышскими корнями. Впрочем, те латыши, которые все же решат вернуться на историческую родину, еще смогут оформить гражданство Латвии – но, скорее всего, с отказом от гражданства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

МВД Латвии на этой неделе инициировало приостановку действия закона «О репатриации». Это стало еще одним шагом, усложняющим жизнь части россиян. Еще летом СМИ сообщали, что от въезжавших в страну граждан РФ требовали подписать бумагу с осуждением операции на Украине. Позже власти Латвии (вместе с коллегами из Польши, Литвы и Эстонии) приняли решение ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, а также не продлевать действующие виды на жительство (за некоторыми исключениями) и временно не выдавать новые.

Отметим, что ВНЖ в Латвии есть примерно у 10 тыс. граждан РФ. И вот теперь новая инициатива, в скором принятии которой сомневаться не приходится.

Особенно учитывая то, что в октябре в стране пройдут парламентские выборы и предвыборная кампания де-факто уже началась.

С начала этого года россияне подали как минимум 430 заявок на репатриацию. Таким правом пользовались преимущественно россияне с латышскими корнями. Причем, в отличие, например, от Израиля, в Латвии по закону «О репатриации» можно было оформить постоянный вид на жительство, а гражданство (для которого необходимо сдать языковой экзамен) не оформлять. По задумке, статус репатрианта давал возможность приехать и «осмотреться» в стране до обращения за гражданством. Однако по мнению латвийских чиновников, в последнее время действующее законодательство позволяло злоупотреблять латышским происхождением. Некоторые граждане РФ таким образом оформляли для всей семьи постоянный вид на жительство в Латвии (дающий право путешествовать и в другие страны ЕС), но жить в стране не планировали.

По сути, теперь Рига гармонизировала свое законодательство с другими странами: соотечественники с латышскими корнями, аналогично тому, как это происходит в других странах, все еще могут подать заявку на оформление гражданства Латвии. Такая возможность остается как у тех, кто уже живет в Латвии (в общем порядке по натурализации), так и у тех иностранцев, чьи родители, бабушки или дедушки или их предки были латышами или ливами (это прибалтийско-финский народ). Правда, для этого необходимо определять себя латышом по национальности, доказать знание латышского языка и иметь соответствующие документы о том, что предки проживали на территории современной Латвии до 1940 года. А также, в большинстве случаев, отказаться от гражданства другой страны.

Впрочем, и к тем россиянам, кто решит оформить гражданство законным путем, латвийские чиновники теперь наверняка будут относиться придирчиво. Пересмотреть могут и ряд уже закрытых дел о получении гражданства.

Например, второе латвийское гражданство есть у попавшего под западные санкции российского миллиардера Петра Авена, чей дед был латышским стрелком. Однако еще весной 2022 года министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что его ведомство ищет решение, чтобы лишить господина Авена гражданства. В апреле парламент одобрил поправки о лишении гражданства людей, которые либо участвуют в военных преступлениях, геноциде и действиях, угрожающих демократическим странам, либо поддерживают их.

С российской же стороны власти указывают и на обратную тенденцию: получение русскоязычными жителями Латвии российского гражданства. В мае посол РФ в Риге Михаил Ванин рассказал, что число обращений по этому поводу возросло. «Люди не могут жить в этой стране, где к ним так относятся»,— объяснил он в эфире радиостанции «Голос Балтии».

Галина Дудина