Прибалтика пошла дальше Брюсселя

Граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии. Об этом сообщил в среду глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Такой маршрут пользовался популярностью у транзитных путешественников, и теперь участники российского туристического рынка ждут, что поток будет перераспределяться на альтернативные направления — в частности, Стамбул, Ереван и Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

Фото: Dylan Martinez / Reuters Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

Фото: Dylan Martinez / Reuters

О том, что совсем скоро россияне с краткосрочными шенгенскими визами больше не смогут пересекать границы стран Балтии, сообщил в среду глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Министр уточнил, что ограничения будут касаться «аэропортов, сухопутных, а возможно, и морских границ». При этом они не затронут грузоперевозки и ряд категорий лиц, для которых будут сделаны исключения. Запрет, как заверил министр, вступит в силу в течение десяти дней.

Напомним, что еще в середине августа господин Ринкевичс призывал запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Однако на состоявшейся на прошлой неделе встрече глав МИДов стран ЕС протолкнуть эту инициативу балтийским дипломатам не удалось. Полный запрет на оформление «шенгена» для россиян введен не был, но министры договорились о бессрочной приостановке соглашения между РФ и ЕС об упрощенном визовом режиме (см. “Ъ” от 1 сентября). Соответствующее решение в среду подтвердили постпреды стран ЕС в Брюсселе.

Ожидается, что уже с 12 сентября оформление виз для россиян станет сложнее и дороже, потребуется больше документов, а многократные визы, скорее всего, станут большой редкостью.

Страны Балтии такие полумеры не устроили. Еще на прошлой неделе СМИ распространили информацию о том, что Латвия, Литва и Эстония, а также Польша и Финляндия будут проводить отдельные консультации о возможном ужесточении визового режима. Впрочем, из прозвучавшего в среду заявления главы финского МИДа Пекки Хаависто можно сделать вывод, что в Хельсинки пока придерживаются более умеренной позиции. С 1 сентября Финляндия сократила количество выдаваемых россиянам виз, но без единого решения на уровне ЕС ограничивать въезд граждан РФ пока не намерена. В Варшаве свою позицию по ужесточению визового режима пока не прояснили.

Так или иначе, уже сейчас очевидно, что в истории Шенгенского соглашения, подписанного впервые еще в 1985 году, начинается новый этап. До сих пор внутри шенгенской зоны ее члены проводили единую политику по отношению к третьим странам, то есть при въезде в любое из государств иностранные граждане проходили процедуру проверки по единым правилам. После получения шенгенской визы иностранный гражданин мог свободно путешествовать по всем без исключения странам этой зоны. Теперь ситуация изменится.

Сейчас шенгенская зона не полностью совпадает с Евросоюзом. В нее входят 22 страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Некоторые государства ЕС — такие как Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия — в эту зону не входят. Поэтому получить «шенген» в посольствах этих стран нельзя, но до сих пор их власти разрешали въезд на свою территорию как по национальной, так и по шенгенской визе.

Отметим, что проблемы на границе стран Балтии возникали у россиян еще до заявления главы МИД Латвии. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в тематических чатах и на форумах для путешественников. «У меня российское гражданство, но есть итальянский вид на жительство. Меня не касались и не коснутся ограничения. Единственное, на границе между Белоруссией и Латвией меня пытались заставить подписывать бумагу об отношении к специальной военной операции,— рассказал “Ъ” 41-летний москвич Артем, попросивший не указывать его фамилию.— Я отказался и сказал латвийцам, что это незаконно. Ответили, что в таком случае меня будут расценивать как угрозу безопасности Латвии. Договорились о том, что я сам напишу бумажку, где обязуюсь "не участвовать в акциях и провокациях, направленных против Украины, ЕС и НАТО". Только после этого меня пустили».

МИД РФ еще в конце июля обещал подумать об ответных мерах, в ведомство даже вызвали временную поверенную в делах Латвии. Ей выразили протест в связи с действиями латвийских силовиков, которые «оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой России».

Собеседник “Ъ” на российском туристическом рынке на условиях анонимности рассказывает, что с 15 июля с российской стороны границу с Латвией, Эстонией и Финляндией пересекает по 8–10 тыс. соотечественников в день, из них по 3–5 тыс. въезжают в последнюю. В Литву и частично Латвию граждане РФ также ездят через Белоруссию, но данных об их числе у российской стороны нет.

Заметную долю в этой статистике занимают транзитные путешественники. Такие поездки через приграничные европейские страны россияне до сих пор рассматривали как наиболее выгодные.

«Дорога до Франции или Италии с поездкой на автобусе до Риги и вылетом оттуда обойдется примерно в 25 тыс. руб., а с пересадкой в Стамбуле — в 70–80 тыс. руб.»,— говорит собеседник “Ъ” на туристическом рынке. По его словам, теперь поток туристов в Европу начнет перераспределяться на альтернативные транзитные направления — это Стамбул, Ереван, Дубай и, возможно, аэропорты Финляндии (в случае отсутствия со стороны последней аналогичных ограничений).

Комментируя в среду на Восточном экономическом форуме принятые европейцами решения, президент РФ Владимир Путин заявил: «(Министр иностранных дел.— “Ъ”) Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально. Нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже должны всем закрыть визы… Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам». Он подчеркнул, что РФ не будет сама «обрезать контакты», например, со спортсменами и деятелями искусства. «А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя»,— добавил российский президент.

Впрочем, сам Сергей Лавров в кулуарах все того же форума заверил, что рекомендовать отвечать взаимностью на вводимые Евросоюзом ограничения по выдаче виз и не собирался.

Галина Дудина, Александра Мерцалова, Павел Цуканов, Павел Тарасенко