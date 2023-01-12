Данные на высокой платформе

Структура «Ростелекома» учредила компанию «Тдата», которая займется развитием технологий хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании. В числе заказчиков «Ростелекома» — уже бывшее российское подразделение международной Accenture, а услугами платформы пользуется подконтрольный оператору Tele2. Обособление бизнеса может привлечь новых заказчиков, считают эксперты, но они не исключают, что это может потребоваться «Ростелекому» и для продажи бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Ростелеком» выводит направление, разрабатывающее сервисы управления данными, в отдельный бизнес, рассказал источник “Ъ” на телеком-рынке. По данным ЕГРЮЛ, структура «Ростелекома» ООО РТК ИТ в ноябре 2022 года учредила компанию «Тдата», ее возглавил директор по продажам блока по управлению данными «Ростелекома» Станислав Лазуков. Работа по обособлению бизнеса ведется совместно с одним из партнеров «Ростелекома», добавил источник “Ъ”, не уточнив его название. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Оператор разрабатывал технологические сервисы по управлению данными с 2017 года, в июне 2021 года он начал предлагать их сторонним заказчикам под брендом «Платформа управления данными».

В состав платформы входят системы управления основными данными (MDM), построения хранилищ данных и т. д.; «Ростелеком» предлагает их и как облачный сервис, и для установки на серверах заказчика. На мировом рынке подобные инструменты разрабатывают SAP и Oracle, а маркетинговые, аналитические и консалтинговые фирмы (Accenture, NielsenIQ и т.д.) внедряют их у заказчиков вместе со своей методологией.

Из-за военных действий на Украине все упомянутые зарубежные компании покинули российский рынок. В октябре 2022 года «Ростелеком» объявил, что Axenix (российская структура до апреля 2022 года, входившая в международную сеть Accenture) будет разрабатывать на «Платформе управления данными» все свои IT-продукты для бизнеса. Один из компонентов платформы «Ростелекома» использует принадлежащий ему оператор Tele2.

Продукты для управления данными развиваются десятилетиями, в первую очередь для крупных предприятий, говорит директор управления реализации сервисов Softline Алексей Пилипчук. По его словам, миграция с одной платформы на другую — «дело нетривиальное», так как они тесно интегрированы с корпоративными информационными системами: «Компании строили бизнес на этих решениях и эволюционировали вместе с ними». Выбор решений от SAP и Oracle был оправдан, поскольку их разработки широко покрывали типовые бизнес-процессы, добавила директор по разработке ООО «Аурига» Елена Баранова.

Создание отдельной компании под «Платформу управления данными» выглядит логичным, потому что «принимать решения в масштабе "большого" "Ростелекома" неоперативно», добавляет глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Вторая компания, по его словам, обычно привлекается ради экспертизы: «Если же речь идет о якорном заказчике, то вендор при готовности внедрить свое решение сможет рассчитывать и на господдержку». Обособление бизнеса может повысить интерес к разработке со стороны не принадлежащих «Ростелекому» операторов, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Структура может стать единой точкой входа как для внешних заказчиков, так и для внутренних нужд компании».

Источник “Ъ” на рынке облачных решений в то же время считает, что «никакого коммерческого или продуктового смысла» обособление «Тдата» иметь не может: «Рынок инструментов обработки данных маленький, продукт узкоспециализированный». Юрлицо, по его мнению, создается с расчетом на продажу бизнеса или перевод к аффилированным с «Ростелекомом» структурам.

Юрий Литвиненко