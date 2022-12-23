«Ростелеком» докупил безопасности

Принадлежащая «Ростелекому» «РТК-Солар» купила «Новые технологии безопасности» — разработчика систем для управления правом доступа в информсистемы. Благодаря этому компания рассчитывает увеличить выручку профильного направления на 30% к концу 2023 года. Участники рынка оценивают актив на уровне 1 млрд руб. По мнению экспертов, разработчик поможет «Ростелекому» усилить инфраструктуру портала «Госуслуги». Они называют сделку примером консолидации на рынке информбезопасности, полагая, что тренд усилится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«РТК-Солар» (структура «Ростелекома», специализируется на кибербезопасности) через подконтрольное ООО «Солар ПТ» приобрела 100% разработчика софта для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критической IT-инфраструктурой «Новые технологии безопасности» (НТБ) у его основателя Михаила Романова. Об этом “Ъ” рассказали стороны сделки. В «РТК-Солар» рассчитывают, что консолидация ресурсов и технологий нового актива позволит увеличить профильную выручку на 30% уже в 2023 году. Сумма сделки не раскрывается.

НТБ, в частности, специализируется на разработке систем контроля доступа PAM (Privileged Account Management) — они отслеживают и предотвращают несанкционированный привилегированный доступ к критически важным ресурсам, помогая защищаться от киберугроз. По оценке «РТК-Солар», системы класса PAM занимают до 13% рынка решений по управлению доступом, их продажи растут на 15% в год в деньгах. В НТБ рассчитывают, что инвестиции «РТК-Солар» помогут «усилить производственные мощности и расширить каналы продаж».

ООО «Солар Секьюрити» (бренд «РТК-Солар») зарегистрировано в марте 2015 года. Сейчас информация о совладельцах скрыта, раньше, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО на 100% принадлежало структурам «Ростелекома». В компании подтвердили, что оператор выступает бенефициаром. Выручка ООО «Солар Секьюрити» в 2021 году составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. Компания разрабатывает и продает программы для защиты от корпоративных утечек, управления учетных данных и др. НТБ учреждена в 2009 году. Выручка от продаж за 2021 год составила 261,2 млн руб., чистая прибыль — 171 млн руб. НТБ владеет товарными знаками Safeconnect (ПО для безопасной работы серверов) и системой контроля Safeinspect (позволяет безопасно использовать браузер и приложения компании).

Продукты для контроля доступа привилегированных пользователей и единого входа в информационные системы «логично дополняют классическую функциональность платформ для управления правами доступа и учетными данным» «РТК-Солар», считает технический директор блока кибербезопасности МТС Денис Макрушин.

НТБ — небольшая компания, исходя из ее финансовых показателей, сумма сделки могла составить 1,2–1,3 млрд руб., считает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. Другой источник “Ъ” на IT-рынке говорит об 1 млрд руб. Он считает прогноз роста выручки за счет интеграции НТБ слишком оптимистичным: «Внедрение систем управления доступом обычно длится долго и стоит дорого, а заказчики сейчас распределяют бюджеты, ставя на первое место защиту от внешних угроз».

«Ростелеком» выступает оператором «Госуслуг», и покупка разработчика систем управления доступом, возможно, позволит усилить инфраструктуру государственного портала, отмечает эксперт Moscow Digital School Владислав Чуканов. В конце декабря в сети в очередной раз появилась информация о возможной утечке данных пользователей «Госуслуг», но Минцифры опровергло ее.

Сделка выглядит примером тренда на консолидацию рынка информбезопасности, который будет усиливаться за счет инвестиций, подогреваемых импортозамещением, считает гендиректор «Аванпост» Андрей Конусов. Укрупнение рынка очевидно, и сейчас идет его адаптация к новым условиям, соглашается директор ДКИС ALP Group Светлана Гацакова: «Но этот процесс может сказаться на конкуренции, важно, чтобы он не мешал появлению новых компаний, а IT-рынок должен их поддержать, в том числе — на уровне конкретных проектов».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев