Bloomberg: Олаф Шольц предложит ЕС увеличить инвестиции в зеленые технологии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) при поддержке канцлера Олафа Шольца, который входит в эту партию, подготовила проект европейской промышленной стратегии, предлагающий ЕС нарастить финансирование возобновляемой энергетики и зеленых технологий. Об этом пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался этот документ. По данным издания, он будет опубликован уже на этой неделе.

СДПГ предлагает изменить правила выделения государственных субсидий в ЕС и больше денег направлять на поддержку зеленых проектов. По данным Bloomberg, это связано с распространенным среди руководства ЕС мнения, что принятый в США в прошлом году план зеленых инвестиций на $369 млрд может привести к тому, что Европа начнет отставать в этой сфере.

«Нам нужна европейская инициатива по промышленным инвестициям с особенным вниманием к технологиям будущего, расширением возобновляемой энергетики и продвижением промышленных инноваций»,— отмечается в документе. По мнению его авторов, ЕС нужно нарастить общеевропейское финансирование таких проектов.

Яна Рождественская