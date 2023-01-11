Путин обсудил с Раиси углубление российско-иранского энергетического сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, информирует пресс-служба Кремля. По итогам переговоров стороны договорились провести ряд контактов на высоком уровне.

Кроме того, российский и иранский президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня и договорились в будущем наращивать комплекс двустороннего сотрудничества. В частности, главы России и Ирана высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, говорится в пресс-релизе.

В ходе обсуждения международной проблематики президенты позитивно оценили налаженную координацию в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Стороны договорились продолжить оказывать содействие для урегулирования ситуации с Сирии.

7 декабря посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран близки к подписанию долгосрочного договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Сейчас между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества.

После ввода российских войск на Украину и последовавших санкций Россия укрепила торгово-экономические и политические отношения с Ираном. Западные страны также обвиняют Тегеран в поставках Москве вооружения, в том числе беспилотников.

Милена Костерева